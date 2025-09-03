В 44 населенных пунктах Ставрополья отключат свет

Энергетические компании временно ограничат подачу электричества в 44 населенных пунктах Ставропольского края из-за плановых ремонтных работ.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отключения затронут отдельные улицы в таких городах и селах, как Ставрополь, Невинномысск, Георгиевск, Буденновск, Михайловск, Зеленокумск, Светлоград, Новопавловск, Минводы и других населенных пунктах региона.

В большинстве случаев электроснабжение восстановят к 17:00, однако в некоторых районах свет включат уже к обеденному времени.

Полное отключение с 8:00 до 17:00 коснется СПК «Родина» и хуторов Розлив, Всадник, Репьевый.

Среди других населенных пунктов, где пройдут работы: Александровское, Башанта, Березовка, Благодатное, Величаевское, Дивное, Донское, Ессентукская, Затеречный, Зольская, Ипатово, Иргаклы, Каменная Балка, Каскадный, Кочубеевское, Круглолесское, Курсавка, Левокумское, Летняя Ставка, Нины, Новоульяновский, Новый Янкуль, Озерное, Передовой, Подгорное, Ровный, Саблинское, Северный, Соломенское, Софиевский Городок и Чур.

По вопросам электроснабжения можно круглосуточно обращаться на «горячую линию» «Россети» по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Тат Гаспарян