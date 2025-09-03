Замглавы Сбербанка: ключевая ставка может снизиться до 14-15% к концу года

Первый заместитель председателя правления Сбербанка (MOEX: SBER) Александр Ведяхин заявил, что к концу года ключевая ставка может снизиться до 14-15%. Об этом он сказал в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Ведяхин

По словам господина Ведяхина, даже такая предполагаемая ставка «очень сложная» для начала нового экономического цикла. Именно из-за высоких ставок большинство крупных инвестиций оказалось нерентабельным, и многие проекты были остановлены и заморожены. Чтобы возобновить экономический цикл, нужна ставка 12% и ниже, отметил он.

Господин Ведяхин добавил, что снижение ставки на 2% с текущего показателя будет разумным решением для экономики. Он добавил, что текущая инфляция сейчас находится в диапазоне 4-6%, вблизи ключевых значений Банка России. Однако число новых вакансий на рынке труда снизилось примерно на 7 тыс., что может говорить о замедлении экономики.