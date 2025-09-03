В Перми откроется первый магазин китайского спортивного бренда

В Пермь заходит крупный китайский спортивный бренд Anta. Отдел сети по продаже спортивной одежды и обуви откроется в ТРЦ «Планета», сообщают в пресс-службе торгово-развлекательного центра. Торговая точка Anta разместится на втором этаже «Планеты», ее площадь составит 206 кв. м.

Китайская компания Anta Sports Products Limited была основана в 1991 году. Производит спортивную одежду, обувь, инвентарь. Как указано на сайте Anta, сейчас магазины сети работают в 21 городе РФ, среди них Абакан, Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Москва и другие.