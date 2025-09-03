В Ижевске врачи-офтальмологи сохранили зрение столкнувшегося с птицей подростка

Врачи Республиканской офтальмологической клинической больницы (РОКБ) в Ижевске сохранили зрение 16-летнему подростку после столкновения с птицей, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии. Несовершеннолетний ехал на велосипеде без средств защиты и на большой скорости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

В результате столкновения несовершеннолетний получил контузию глаза и обширное кровоизлияние в переднюю камеру. В больницу он обратился с жалобами на ухудшение зрения и «туман» перед глазами, после чего ему провели операцию. Сейчас подросток идет на поправку, его зрение восстанавливается.