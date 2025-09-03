Чиновников самарского правительства будут проверять на «детекторе лжи»
Проведение проверок на полиграфе планируется в отношении чиновников правительства Самарской области. Об этом стало известно на заседании в среду, 3 сентября.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Проверки будут проводиться в отношении чиновников при приеме на работу и по особым поручениям губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в отношении тех, кто уже работает. При этом будут учитываться права госслужащих и особенности их здоровья.
Глава региона отметил, что сам вместе с председателем областного правительства Михаилом Смирновым первым пройдет проверку на полиграфе. После этого Вячеслав Федорищев пообещал отчитаться об итогах.