Чиновников самарского правительства будут проверять на «детекторе лжи»

Проведение проверок на полиграфе планируется в отношении чиновников правительства Самарской области. Об этом стало известно на заседании в среду, 3 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проверки будут проводиться в отношении чиновников при приеме на работу и по особым поручениям губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в отношении тех, кто уже работает. При этом будут учитываться права госслужащих и особенности их здоровья.

Глава региона отметил, что сам вместе с председателем областного правительства Михаилом Смирновым первым пройдет проверку на полиграфе. После этого Вячеслав Федорищев пообещал отчитаться об итогах.

Георгий Портнов