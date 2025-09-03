Прикамье вошло в группу регионов с «пограничной доступностью» семейной ипотеки

В Пермском крае наблюдается «пограничная доступность» семейной ипотеки, такая информация содержится в исследовании центра «Аналитика. Бизнес. Право», которое приводят в своей статье «Известия». Эксперты центра изучили данные Минстроя РФ о стоимости квадратного метра жилья за II квартал 2025 года и статистику Росстата по средним зарплатам в регионах за 2024 год. Расчеты показали, что в 41 регионе России из 89 регионов семья со средним доходом не способна комфортно обслуживать ипотеку на покупку квартиры площадью 50 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исследователи поделили регионы по доступности семейной ипотеки на четыре группы. В группу с низкой доступностью вошли территории, где цены на жилье непропорционально высоки по сравнению с зарплатами и наблюдается наименьшая доступность ипотеки. Например, в Краснодарском крае, Калининградской области и Крыму — там стоимость квадратного метра в последние годы росла существенно быстрее, чем зарплата. Среди субъектов с наименьшей доступностью такого кредитования оказались также Севастополь, Приморский край, Амурская, Ростовская, Ленинградская, Московская, Свердловская и Тюменская области, Чечня, Дагестан, Калмыкия и другие.

Среди регионов с пограничной доступностью семейной ипотеки оказались территории, где семьям приходится тратить на выплаты чуть больше 30% от дохода. В этой группе, помимо Пермского края, перечислены Ивановская, Волгоградская, Новосибирская, Ярославская области, Удмуртия, Карелия, Ставропольский край и другие — всего 24 региона.

В среднюю группу входят такие субъекты РФ, в которых кредит доступен для семей со средним доходом, хотя ипотечные платежи составляют существенную часть бюджета. Это Архангельская, Тульская, Орловская, Курганская области и прочие. В группе с высокой доступностью семейной ипотеки находятся регионы, где, несмотря на стоимость жилья, высокий уровень зарплаты позволяет комфортно обслуживать ипотечные кредиты: Якутия, Сахалинская, Иркутская, Магаданская области, Камчатский край и другие.