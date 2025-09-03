КЭАЗ безвозмездно передал часть своих зданий Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и председатель Совета директоров группы компаний КЭАЗ Андрей Канунников подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым будет осуществлена безвозмездная передача производственных и хозяйственных зданий завода на территории Курского детинца в собственность Курской области.

Фото: КЭАЗ

Андрей Канунников передал ключ от центра города Александру Хинштейну как символ преемственности поколений курян — ветеранов электротехнической отрасли России и их потомков.

Среди переданного имущества — комплекс инженерного и производственного корпусов с объектами благоустройства, инженерной инфраструктурой и прилегающими земельными участками. Площадь переданного имущества превышает 16 000 кв. м. зданий и 8 500 кв. м. земельных участков.

Всего с 2019 года Курской области были безвозмездно переданы здания площадью более 29 500 кв. м. и земельные участки площадью более 28 000 кв. м. рыночной стоимостью свыше 1 млрд руб.

Как рассказали в Группе компаний КЭАЗ, решение о передаче зданий было принято в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 1000-летия основания г. Курска» в целях восстановления исторического центра города. «Миссия КЭАЗ как одного из ключевых предприятий Курской области — поддержка комплексного развития социальной и экономической инфраструктуры региона, включая ревитализацию историко-культурного наследия в периметре бывшей Курской крепости», отметили в компании.

«Подписанное соглашение — это не просто передача имущества, а исторический шаг в восстановлении сердца Курска. Освобождение территории детинца — ключевое условие для создания на территории Курской крепости духовно-просветительского кластера к 1000-летию города. Благодарен руководству и коллективу КЭАЗ за принятое решение — безвозмездную передачу в собственность региона 4 зданий и земельных участков. Это наглядный пример социальной ответственности бизнеса и настоящего партнерства ради будущего региона. Теперь у нас есть уникальная возможность совместно с курянами создать здесь наполненное жизнью общественное пространство, достойное великой истории Курска, — место гордости, притяжения и силы для всех поколений», — сказал после церемонии подписания соглашения Александр Хинштейн.

«В этом году КЭАЗ исполняется 80 лет. С 1945 года территория Курского детинца была родной для нашего предприятия. Для всего коллектива сотрудников и ветеранов завода это место сакрально — здесь мы развивались неразрывно с городом и всей страной. Мы освобождаем детинец для жителей и гостей города. В преддверии тысячелетия Курска считаем важным содействовать восстановлению исторического и духовного сердца нашего родного города. Культурное наследие принадлежит всем горожанам, и мы рады внести лепту в его воссоздание и реновацию», — отметил Андрей Канунников.

Перенос производственных площадей из исторического центра в промышленный технопарк «Союз» начался в 2012 году. Затраты КЭАЗ на переезд и обустройство новой площадки составили 1,1 млрд руб.

Курской епархии Русской православной церкви после реконструкции фасада, входной группы и изготовления уникального купола передан Храм Воскресения Христова и Братский корпус Знаменского Богородицкого мужского монастыря, а в собственность Курской области перешло здание окружного суда.

КЭАЗ осуществляет реновацию исторического центра Курска с 2004 года, повышая культурную и деловую привлекательность города. В частности, в 2020 году по инициативе компании Курский детинец был открыт для курян. Проведены ремонтные работы по благоустройству зданий и территории. На месте бывшей крепости создан креативный кластер «Поток», организован первый в регионе фестиваль современного искусства NewTon, реализован проект по развитию промышленного туризма под эгидой Агентства стратегических инициатив.

КЭАЗ выступает организатором фестивалей, концертов и лекций, поддерживает детские учреждения и детские дома. В трудные для региона времена компания всегда включалась в решение социально значимых задач, включая передачу медучреждениям ИВЛ, машин скорой помощи, дезинфекторов и СИЗов во время пандемии коронавируса, оказывала помощь вынужденным переселенцам из приграничных районов Курской области.

