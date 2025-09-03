«Специализированный застройщик “На Маяковского“» выиграл торги по КРТ в Омске

Мэрия Омска подвела итоги аукциона за право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки, расположенной в границах улиц Масленникова — Маяковского в Октябрьском округе общей площадью 0,7 га. Стартовая стоимость лота составляла 1,8 млн руб. Как указано в протоколе на сайте torgi.gov.ru, единственным участником торгов стало ООО «Специализированный застройщик “На Маяковского“». Аукцион в связи с этим был признан несостоявшимся. Договор будет заключен с единственным участником по начальной цене.

Согласно условиям договора, застройщику предстоит снести 14 жилых индивидуальных домов и построить на их месте 7,8 тыс. кв. м жилья. Отмечается, что застройка должна быть многоэтажной. Также компания должна будет построить детский сад, выполнить благоустройство и озеленение.

ООО «Специализированный застройщик “На Маяковского“» зарегистрировано в Омске в августе 2025 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцем общества является Алексей Царук, который указан учредителем еще 21 компании, в том числе ООО «Торговый дом “СНК“», занимающейся складированием и хранением. Уставной капитал «Специализированный застройщик “На Маяковского“» составляет 50 млн руб.

Лолита Белова