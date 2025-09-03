Самарский губернатор: виновные ответят за провал проекта «Оздоровление Волги»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на совещании регионального правительства попросил подготовить обращение от его имени в правоохранительные органы из-за провала реализации проекта «Оздоровление Волги» в Сызрани. Ситуацию он назвал «запущенной».

«Там большой комплекс вопросов. В надзорном органе они тоже на контроле. Как принималось решение, что повлияло на срыв сдачи объекта? Подрядчики, которые уже арестованы, не передали в должном объеме исполнительную документацию. Почему нынешние подрядчики приняли решение снимать людей с объекта? Там есть достаточно известные в Сызрани фамилии. Готовьте полный материал»,— отметил глава региона.

Губернатор напомнил, что выполнение национальных проектов является приоритетом. «Если наш регион будет оштрафован федеральным центром за неисполнение, я буду настаивать, чтобы все вернулось в областной бюджет не от лиц, которые представляются владельцами подрядных организаций, а от тех, кто по-настоящему за ними стоит. И это не шутка и не вынужденная репутационная акция. Мы в своем регионе полностью порядок обеспечим»,— заявил губернатор.

Андрей Сазонов