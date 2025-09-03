17-й арбитраж поддержал УФАС по УР по делу о повышении «ЛУКОЙЛом» цен на дизель

17-й арбитражный апелляционный суд в Перми признал законным решение УФАС по Удмуртии о выявлении в действиях ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» злоупотребления доминирующим положением на розничном рынке дизельного топлива, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В период снижения закупочных цен на дизель, а также при переходе с зимней на летнюю марку этого вида топлива, компания не снижала розничные цены на территории региона. Напротив, при происходящих повышениях закупочных цен ООО “ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт” лишь повышало розничную цену»,— говорится в сообщении.

Региональное УФАС отмечает, что «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» устанавливал наиболее высокие цены на дизтопливо на АЗС в сравнении с другими хозсубъектами. По итогам рассмотрения дела рост розничных цен признан необоснованным. В действиях компании установлено нарушения законодательства «О защите конкуренции», обществу выдано предписание.

В надзорном ведомстве добавили, что арбитражные суды первой и апелляционной инстанций признали решение и предписание УФАС законными и обоснованными.