Астраханская чиновница попала под следствие за сдачу участка в аренду без торгов

Икрянинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении начальницы отдела земельных отношений администрации Лиманского района уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, фигурантка незаконно инициировала передачу участка земли без проведения торгов в аренду на срок 20 лет своей знакомой. Чиновнице было известно, что у той нет на то законных оснований. Кроме того, она была в курсе, что на территории участка расположено капитальное строение, владельцем которого является другое лицо.

Следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов