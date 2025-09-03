ВТБ: биометрическое подтверждение операций практически исключает мошенничество

Подтверждение банковских операций с помощью функции лицевой биометрии снижает риск мошеннических действий почти до нуля. Об этом ТАСС заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ (MOEX: VTBR) Александр Пахомов на Восточном экономическом форуме.

По его словам, нескольких миллионов клиентов кредитной организации уже «подключили в онлайн-банке государственную биометрию», и в первом полугодии «с кражами своих средств столкнулись всего 0,0025%».

При попытках мошенников вывести деньги потенциальной жертвы через мобильное приложение срабатывает антифрод-система, требующая подтверждения операции по селфи. Даже использование фотографий или изображений, сгенерированных нейросетями, не проходит проверку, подчеркнул господин Пахомов.