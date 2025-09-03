«Сбер» представил на ВЭФ памятную трехрублевую монету

«Сбер» представил серебряную монету номиналом в три рубля, посвященную X Восточному экономическому форуму. Об этом пишет ТАСС.

О выпуске памятных монет 22 августа сообщил Банк России. Масса драгоценного металла в монете составляет 31,1 г, ее диаметр — 39 мм.

На оборотной стороне монеты изображены в рельефе вантовый мост, птица и эмблема форума. Тираж изделия — 3 тыс. штук. В ЦБ отметили, что выпускаемые монеты являются законным средством платежа, обязательным к приему.