Аэропорт «Черемшанка» в Красноярске закрыт из-за аварийной посадки Ил-76

Аэропорт «Черемшанка» в Красноярске временно закрыт на прилет воздушных судов из-за аварийной посадки самолета Ил-76. Об этом представитель экстренных служб заявил РИА Новости.

Военно-транспортный самолет Ил-76 выкатился за пределы взлетной полосы на 60 м при аварийной посадке в аэропорту «Черемшанка» в Красноярске. По предварительной информации, пострадавших нет, земля при посадке самолета не повреждена, сказал собеседник агентства.

В Министерстве транспорта Красноярска сообщили ТАСС, что в «Черемшанке» работают оперативные службы. Международный аэропорт региона работает в штатном режиме.