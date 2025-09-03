Под Саратовом муниципалитету вернули объекты коммунальной инфраструктуры

Марксовская межрайонная прокуратура Саратовской области в ходе проверки выявила нарушения законодательства о концессионных соглашениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка показала, что администрация Осиновского муниципального образования Марксовского района заключила с индивидуальным предпринимателем договор безвозмездного пользования пятью скважинами, семью водонапорными башнями и водопроводной сетью протяженностью 35 тыс. м. При этом в нарушение закона орган местного самоуправления не стал проводить конкурсные процедуры и не запрашивал у антимонопольного органа согласие на предоставление преференции хозяйствующему субъекту.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило Арбитражный суд Саратовской области признать договор безвозмездного пользования недействительным и применить последствия ничтожной сделки. Требования удовлетворены, имущество возвращено муниципалитету.

Павел Фролов