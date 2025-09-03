В Оренбуржье завершено расследование дела о халатности при отлове собак

Следственный комитет России по Оренбургской области завершил расследование дела против бывшего начальника управления ЖКДХТ администрации Орска. Его обвиняют в халатности при отлове бездомных собак (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемый не проверил информацию о численности бездомных собак, несмотря на многочисленные жалобы горожан. Это привело к недостаточному финансированию мероприятий по отлову животных.

В результате в Орске в 2023-2024 годах бездомные собаки напали на местных жителей. В результате происшествия пострадали не менее 63 человек, включая 43 несовершеннолетних. Все необходимые доказательства собраны, и дело направлено в суд.

Георгий Портнов