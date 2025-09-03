В Ижевске демонтируют 15 самовольно установленных постеров с рекламой

В разных районах Ижевска демонтируют 15 самовольно установленных рекламных постеров на фасадах зданий и опорах. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. На объектах среди прочего рекламируются разливное, одежда, обувь и фейерверки. На некоторых постерах предлагаются скидки для участников специальной военной операции (СВО).

На выполнение работ подрядчику выделят 21 день. Начальная стоимость контракта составила 241,6 тыс. руб. Средства выделяются из муниципального бюджета.