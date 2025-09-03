В больницу Ярославля санавиацией доставили жительницу Данилова

Вертолет санитарной авиации перевез 75-летнюю жительницу региона из Данилова в Ярославль. Об этом сообщили в Даниловской центральной районной больнице (ЦРБ).

Фото: Даниловская ЦРБ

В Даниловскую ЦРБ пациентка с переломом шейки бедра поступила 1 сентября. Как пояснили в медучреждении, эта патология требует оперативного лечения в специализированном лечебном учреждении. На основе этого было принято решение о переводе пациентки в Ярославль силами санавиации.

Всего на год в Ярославской области запланировано 47 вылетов. Они выполняются в рамках контракта с АО «Национальная служба санитарной авиации». Санавиация работает в регионе пятый год. За это время спасено около 200 пациентов.

Алла Чижова