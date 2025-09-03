Такси путается в координатах

Приложение агрегатора «Яндекс Go» в «Москва-Сити» работает с перебоями несколько недель подряд. Клиенты такси отмечают участившиеся сбои в определении геолокации, случаи отмены заказов и проблемы с ожиданием машины. Особенно сложно покинуть деловой центр из-за пропадающего сигнала GPS в вечернее и ночное время. Тему продолжит Станислав Крючков.

Пока город объявляет о планах построить в «Москва-Сити» новый жилой квартал, сотрудники здешних офисов стали гораздо чаще испытывать проблемы с решением тривиальной задачи — вызвать такси. Приходится неоднократно делать заказы и раз за разом вступать в переписку со службой поддержки «Яндекса». Шеф-редактор “Ъ FM” Александр Мезенцев в конце августа на вызов потратил три четверти часа: «Примерно 45 минут пытался уехать из "Москва-Сити".

Первые четыре вызова ехали совсем не туда, включали режим ожидания совсем на других точках, в других районах. При этом когда я пытался связаться с водителями, часть мне просто не отвечали, а другие говорили, что ничего не могу сделать, мол, их именно туда приводит геолокация. В приложении было видно, что я стою именно в "Москва-Сити", то есть геолокация работала. Я связался со службой поддержки "Яндекса", там мне пообещали обязательно это все рассмотреть. Спустя 40 минут мне прислали промокод на личную поездку».

Отмена нескольких вызовов приводит к частичному списанию денег со счета. Многие в переписку с агрегатором не вступают. Оперативных пояснений в «Яндекс Такси» не предоставили, но заявили, что разбираются в проблеме. С неоправданными отменами в «Сити» сталкиваются и по другим причинам, говорит директор Объединения пассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова: «Я вызвала бизнес-такси днем, водитель подъехал не к моему дому, а к соседнему, включил ожидание. Там довольно далеко надо было пройти, а я на шпильках 11-сантиметровых. Вы знаете, что он сделал? Он меня не повез. Сказал, что если повезет, я ему снижу балл. Развернулся и уехал, а мне пришлось ждать другую машину. Но это бизнес, он никак не регламентируется государством, это услуги, за которые мы платим деньги. Если нам не нравится, мы деньги не платим».

Трудности с выполнением поездок из делового центра стали возникать в начале года, но с агрегатором они не связаны, говорит член Общественного совета по развитию такси и гендиректор таксопарка «495» Андрей Капитан: «Бывает, что я выхожу на линию, проверяю, как вообще обстановка. У меня были похожие ситуации с заказами в "Москва-Сити": точка была указана неправильно, моя геопозиция тоже некорректно отображалась.

Задержался, негатив сначала пошел: "Не вижу ни вас, не вижу ни нас". Проблема не в приложении, а во внешних факторах. Приложение дает возможность поставить точку на месте в автоматическом режиме, когда сопоставляются геоданные водителя с точкой подачи автомобиля. В противном случае есть возможность в ручном режиме поставить статус "я на месте"».

По оценкам «Известий», стоимость поездок по ряду направлений в Москве с начала лета прошлого года выросла на 70%. Ошибки с геопозицией заказов — один из факторов увеличения стоимости, считает глава союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев: «Прогнозировать, в какой момент времени, где и что будет отключено, практически невозможно. Я с этим часто сталкиваюсь: пропадает сигнал GPS, и обе стороны теряют деньги.

Таксисты будут закладывать возможность сверхнормативного ожидания, это логично приводит к увеличению цены.

Фактически это форс-мажор. Вряд ли страховка тут сработает. Человек может опаздывать на самолет, на какую-то сделку, а там происходит какой-то тендер, и человек потерял, грубо говоря, возможность заработать миллиард. Какая страховая компания возьмется страховать такие риски?»

Гипотетически потерянный миллиард заставит задуматься и о тарифах такси: по подсчетам самого «Яндекса» километр поездки в московском регионе с начала года вырос в цене лишь на 16%. В аналитическом центре при правительстве в июне говорили о динамике в 25%.

Станислав Крючков