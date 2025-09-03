Жителя Энгельса оштрафовали на 200 тыс. за взятку судебно-медицинскому эксперту

В Энгельсе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 25-летнего местного жителя по уголовному делу о даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, 14 декабря прошлого года фигурант через посредника передал 20 тыс. руб. взятки судебно-медицинскому эксперту Энгельсского БСМЭ. За эти деньги последнему предстояло провести исследование трупа без его фактического вскрытия и поскорее передать тело для захоронения в отсутствие необходимых документов.

Суд признал фигуранта виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Житель Энгельса получил штраф в 200 тыс. руб.

Павел Фролов