На Ставрополье задержали организаторов незаконной миграции

В Ставропольском крае правоохранители задержали организаторов незаконной миграции. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Оперативники установили, что 36-летний переводчик, житель Пятигорска, выяснил, что многие из его клиентов не могут легализовать свое пребывание на территории Российской Федерации из-за отсутствия знаний русского языка, истории и основ законодательства страны. Затем он арендовал помещение в Пятигорске и устроился в один из вузов, чтобы организовать в аудитории фиктивный прием экзаменов.

Для заработка денег фигурант создал преступное сообщество из трех структурных подразделений, одно из которых возглавил сам. Руководителями двух других стали его знакомые – уроженцы одной из стран ближнего зарубежья.

Мужчины совместно с восьмью соучастниками формировали отдельный реестр граждан Центрально-азиатского региона и Закавказья. При этом за каждую этническую группу отвечало отдельное подразделение преступного сообщества, курировавшее соответствующих «клиентов».

За успешную сдачу экзаменов задержанные просили от 30 тыс. до 45 тыс. руб. Они также содействовали в оформлении поддельных трудовых договоров и сертификатов о прохождении медицинских осмотров. С июля 2022 года по июнь 2024 через преступное сообщество прошли не менее 380 граждан.

Следователи возбудили уголовное дело по чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие внем) и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

