В Самаре будут судить водителя автобуса, не контролировавшего высадку пассажиров

Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 58-летнего водителя автобуса. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили сегодня в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в июне 2025 года водитель автобуса маршрута № 52 осуществил плановую остановку на одном из пунктов на улице Партизанской. Не убедившись в том, что все пассажиры покинули салон автобуса, он закрыл двери и начал движение.

Зажатой в дверях автобуса осталась сумка выходившей 74-летней пенсионерки. Женщина упала на асфальт, получив закрытый перелом хирургической шейки левой плечевой кости.

«Согласно своим должностным обязанностям, водитель автобуса обязан обеспечивать транспортную безопасность при работе на линии, а также осуществлять контроль за соблюдением правил посадки и высадки пассажиров. Однако обвиняемый этого не сделал»,— заявили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев