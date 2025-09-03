ФАС возбудила дело против ОТП-банка из-за рекламы накопительного счета

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ОТП-банка по признакам нарушения закона о рекламе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ролике, который транслировался на телеканале ТНТ, говорилось о возможности получить до 20% годовых по накопительному счету и выиграть автомобиль. Однако текст о дополнительных условиях акции был написан мелким шрифтом и транслировался в течение короткого времени, говорится в публикации.

В ФАС считают, что из-за этого потребители не могли получать необходимые для осознанного выбора сведения. По мнению ведомства, действия ОТП-банка могут вводить в заблуждение.

Если вина кредитной организации будет установлена, к ней применят меры административного воздействия.