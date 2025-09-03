«Уралэнергосбыт» инвестирует в будущих лидеров

В эпоху цифровой трансформации перед сбытовыми компаниями стоит целый комплекс новых задач – развитие цифровых сервисов, внедрение искусственного интеллекта в клиентское обслуживание и постоянное совершенствование бизнес-процессов. «Уралэнергосбыт» делает ставку на лидеров нового поколения – собственных сотрудников, способных решать сложные задачи и предлагать нестандартные решения.



Именно для этого компания запустила корпоративную программу «Управление талантами», нацеленную на выявление и развитие перспективных специалистов. Программа формирует кадровый резерв для цифровой трансформации энергорынка и обеспечивает стратегическое преимущество на рынке. При отборе участников учитываются их достижения, лидерский потенциал и способность к инновационному мышлению.

Программа включает в себя практическое обучение у ведущих экспертов в области менеджмента, маркетинга, клиентского опыта и управления проектами. Сотрудники занимаются проектной деятельностью, решают задачи по развитию клиентского сервиса, улучшению цифровых каналов взаимодействия и оптимизации внутренних процессов. Для компании – это не только инвестиции в человеческий капитал, но и прямой вклад в устойчивое развитие и конкурентоспособность компании.

За 2 года реализации программы обучение прошли более 40 сотрудников. Каждый четвертый выпускник уже получил повышение, а остальные включены в кадровый резерв на руководящие позиции.

Выпускники высоко оценили востребованность и практическую ценность программы, отметив, что полученные новые знания и навыки позволяют им эффективно реализовать идеи, влияющие на развитие компании. Они подчеркнули, что в условиях быстрых изменений нужно мыслить шире и ориентироваться на тренды, которые на прямую не касаются сбытовой деятельности.

Программа помогает создавать внутри компании инновационную культуру. Участники генерируют идеи и разрабатывают новые продукты. В результате формируются сильные команды, которые открывают для компании новые возможности. Сбыт электроэнергии больше не воспринимается как рутинная операционная функция, теперь это платформа для роста и поиска новой эффективности. Именно такое мышление позволяет укреплять наши позиции на рынке», — отметил директор по персоналу «Уралэнергосбыт» Иван Шишкин.

В компании подчеркивают, что «Управление талантами» — это не разовая инициатива, а долгосрочная стратегия, которая позволит сохранить лидерство, обеспечить клиентов современным сервисом и развивать новые направления бизнеса.

