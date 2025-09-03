Жителя Саратова отправили в колонию за вымогательство и мошенничество на 1 млн

В Саратове суд вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя по уголовному делу о вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ) и мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, днем 5 июля 2019 года фигурант под надуманным предлогом встретился с потерпевшим у себя дома в частном секторе Волжского района Саратова. Там он угрожал ему применением насилия и потребовал 500 тыс. руб. Потерпевший передал 250 тыс. руб., предварительно сняв их со своей сберегательной книжки.

В июне 2023 года фигурант в очередной раз угрожал потерпевшему и потребовал деньги. В итоге он получил частями 220 тыс. руб. Год спустя аналогичным образом он получил от потерпевшего 500 тыс. руб.

Также установлено, что в июне 2023 года фигурант предложил потерпевшему приобрести у него за 250 тыс. руб. трактор «МТЗ-82». Он утверждал, что это его транспортное средство. На самом деле это оказалось ложью. Потерпевший передал фигуранту деньги.

По решению суда 49-летний житель Саратова получил шесть лет колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшего на сумму свыше 1 млн руб.

