Минэнерго: РФ вопреки санкциям нарастила поставки энергоресурсов в Индию на 15%

Россия активно развивает сотрудничество с Индией в сфере энергетики и промышленной кооперации, несмотря на западные санкции и торговые ограничения. Об этом заявил замминистра энергетики России Роман Маршавин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По словам господина Маршавина, санкции, тарифные войны и иные ограничения, вводимые западными странами, только способствуют сближению Москвы и Нью-Дели в области энергоресурсов. Он считает, что несколько лет назад никто «не мог представить, что у нас поставки вырастут более чем в 20 раз за каких-то три года» (цитата по ТАСС).

Замминистра сообщил, что Россия нарастила поставки энергоресурсов в Индию примерно на 15% только за первое полугодие. «Мы успешно решим и логистические проблемы, и платежные, и связанные со страхованием»,— подчеркнул господин Маршавин.