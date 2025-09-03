На Ставрополье алиментщики выплатили детям более 34 млн рублей

В Ставропольском крае в рамках акции «Собери ребенка в школу» алиментщики выплатили детям более 34 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В беседе правоохранители выясняли место работы родителей-должников или причины отсутствия трудоустройства, предлагали помощь в решении этого вопроса. Кроме того, приставы проверили бухгалтерию по месту работы должников.

В период проведения акции для 88 водителей ограничили в специальных правах. Еще 58 должников привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), а 19 — к уголовной по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Приставы также нашли 24 алиментщика, которые скрывались от сотрудников службы.

Константин Соловьев