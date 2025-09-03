В Перми объявили торги на право КРТ в микрорайоне Авиагородок

Региональное минимущество опубликовало приказ о проведении торгов на право комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в микрорайоне Авиагородок и на улице Чайковского в Перми. Как сообщают в ведомстве, аукцион назначен на 3 октября, начальная цена лота — 19,7 млн руб. Средства с торгов пойдут на расселение жителей из аварийного и ветхого жилья.

Территория комплексного развития состоит из двух площадок в Индустриальном районе города Перми общей площадью 11 га. В Авиагородке застройка охватит 8,72 га в границах улиц Карпинского, Камышловской, Сусанина, Чердынской и Свиязева. Реновации ожидает и площадка 2,4 га в районе улиц Чайковского, Мира, Снайперов.

В обеих локациях планируется построить жилье переменной этажности. По проекту девелопер должен будет расселить и снести многоквартирные дома общей площадью около 5,8 тыс. кв. м, изъять гаражные постройки и сформировать участок для возведения школы. Также в обязанности инвестора включено размещение общественного центра, центра детского творчества, детской стоматологической поликлиники площадью 1,5 тыс. кв. м. Завершить проект предполагается в течение десяти лет с момента подписания договора.

В июне этого года минимущество опубликовало проект приказа о комплексном развитии в Авиагородке и на улице Чайковского. В список объектов разрешенного использования на землях КРТ входят среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка высотой 8, 10 и 19 этажей, объекты здравоохранения, дошкольного, начального и среднего образования, коммунального обслуживания, магазины, объекты торговли, отдыха и прочее.