Мужчина упал с высоты на базе отдыха под Самарой

Инцидент произошел 2 сентября на территории базы отдыха «Каскад» в Самарской области. Мужчина 1988 года рождения получил травму ноги при падении с высоты 6 метров, сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.

На место происшествия прибыли спасатели подразделения Красная Глинка. Они наложили шину на поврежденную ногу и на носилках перенесли пострадавшего в спасательный катер.

Мужчина был передан врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Алексей Алексеев