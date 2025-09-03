Администрацию Бирска временно возглавил Юрий Иванов

Депутаты горсовета Бирска возложили исполнение обязанностей главы администрации на Юрия Иванова. Решение опубликовано на сайте администрации.

Как сообщал «Ъ-Уфа», до 23 апреля сити-менеджером Бирска была Виктория Бурдина, 13 мая арестованная по обвинению в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). 20 августа Верховный суд Башкирии оставил ее под стражей до 14 сентября.

Исполняющим обязанности главы администрации был назначен главный специалист городского отдела ЖКХ Ринат Ахмадуллин. 14 мая его сменил Сергей Васянин (с 2016 года работал в финансовом управлении администрации).

25 июня депутаты горсовета вновь возложили обязанности главы администрации на господина Ахмадуллина, а 2 сентября его освободили от должности по личному заявлению.

Юрий Иванов родился в 1975 году. В разное время он работал в финансовом управлении администрации Бирска, работал в минфине Башкирии, возглавлял бирский филиал ГУП «Башавтотранс». Его последним рабочим местом перед вчерашним назначением был пост директора Службы по благоустройству Октябрьского района Уфы.

Идэль Гумеров