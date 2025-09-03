ПСБ предлагает клиентам новый премиальный сервис ON TRACK

ПСБ расширил возможности премиальной программы Orange Premium Club, предложив клиентам услугу ON TRACK для комфортных авиапутешествий по России.

C помощью услуги ON TRACK в рамках сервиса Mir Pass от национальной платежной системы «Мир» премиальные клиенты в приоритетном порядке смогут пройти все предполетные процедуры в аэропорту: зарегистрироваться на рейс, оформить багаж, получить посадочный талон, пройти паспортный контроль. Для получения услуги достаточно предъявить уникальный QR-код в карточке Mir Pass на специальной стойке ON TRACK в аэропорту вылета.

Новый сервис доступен владельцам пакетов Orange Premium Club и Orange Premium Club+, а также путешествующим с ними друзьям и близким в пределах выделенного лимита – от четырех до десяти посещений в год в зависимости от пакета привилегий.

«Интерес россиян к авиапутешествиям остается высоким, и спрос на внутренний туризм и деловые поездки между регионами постоянно растет. При этом для премиальных клиентов важным аспектом в путешествиях является безупречный сервис, экономия времени и спокойная атмосфера перед вылетом. Мы учли это при наполнении пакета услуг Orange Premium Club. Новый сервис ON TRACK станет идеальным выбором для тех, кто ценит свое время и комфорт. Уверена, что сервис завоюет популярность у деловых путешественников, семей с маленькими детьми и клиентов, которые предпочитают уделять больше времени отдыху перед полетом», – отметила Диляра Фейзулина, директор департамента премиального бизнеса ПСБ.

Для подключения привилегии необходима регистрация в сервисе Mir Pass на официальном сайте vamprivet.ru.

Услуга ON TRACK предоставляется на внутрироссийских авиалиниях: в аэропортах Московского региона, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Сургута, Ханты-Мансийска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока и других. Список городов России постоянно расширяется.

В рамках сервиса для комфортных путешествий Mir Pass премиальным клиентам ПСБ доступно посещение бизнес-залов аэропортов и железнодорожных вокзалов в России и за рубежом, а также компенсация трат в ресторанах сервиса ON Food.

ПАО «Банк ПСБ» 7744000912