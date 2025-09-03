В пяти городах Приангарья утвердили планы снижения выбросов в атмосферу

Правительство РФ утвердило комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ для пяти городов Иркутской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Суммарный объем финансирования на период с 2026-го по 2028 год составит около 8 млрд руб. Средства выделят из федерального и регионального бюджетов.

В программу вошли: Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск и Черемхово. Согласно постановлению, снижение совокупного объема выбросов должно достичь 20% и более к 2030 году и 50% к 2036 году.

В рамках заявленных мероприятий планируется перевести частный сектор и котельные с угольного или печного отопления на централизованное теплоснабжение и электроотопление, а также провести модернизацию объектов теплоснабжения.

александра стрелкова