В Ульяновской области оштрафовали собственника паралета за незаконную перевозку пассажиров

В Ульяновской области суд привлек собственника паралета к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). Ему назначен штраф в размере 25 тыс. руб., сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в июне днем в районе с. Архангельское Чердаклинского района житель на паралете марки «Геркулес» (RA-0789А) незаконно осуществил коммерческую перевозку пассажира.

Руфия Кутляева