Председатель СКР получит доклад после травмирования ребенка в клинике Ижевска

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад после появления в соцсетях данных о травмировании лица ребенка во время операции в ижевской частной клинике. Как сообщили в ведомстве, проводится проверка по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Как рассказала автор поста во «ВКонтакте», весной ребенку была проведена операция по удалению аденоида и подрезке уздечки языка, после чего на лице появилось образование. В РКБ №1 его диагностировали как ожог третьей степени и рекомендовали наложить швы. Законные представители готовят иск в суд.