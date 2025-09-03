Бизнес подвергся стрессу

Более 1 млрд человек в мире страдают психическими расстройствами. И чаще всего им подвержены те, кому 20-29 лет. По данным ВОЗ, число больных с нарушением психики уже опережает мировой прирост населения. Чтобы остановить ментальную катастрофу человечества, медики предлагают объединить усилия государства и бизнеса. Сколько компании готовы тратить на психологическую помощь персонала? И почему топов отправляют к психологам? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Каждый восьмой человек в мире страдает ментальными расстройствами. А медианное госфинансирование психиатрической помощи составляет всего 2% от бюджета здравоохранения, и эта цифра не меняется с 2017 года, говорится в докладе ВОЗ «Мировое психическое здоровье сегодня». На тревожность и депрессию приходится уже более 2/3 всех психических нарушений в мире. По подсчетам ВОЗ, ущерб от этих заболеваний оценивается в 12 млрд продуктивных рабочих дней ежегодно, что обходится мировой экономике примерно в $1 трлн в год.

«Общество нуждается в трансформации служб охраны психического здоровья, и каждое правительство должно действовать безотлагательно»,— заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В России ментальное здоровье интересует и бизнес. Хотя к психологу можно попасть и по ОМС, но пока в этой категории ветераны боевых действий, беременные и семьи, пережившие насилие. Компании в этом году заметно увеличили бюджет на психологическую помощь персонала, говорит гендиректор платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Дарья Федорова: «Есть реальный рост нагрузки на людей, общая нестабильность, цифровая перегрузка.

Зумеры вообще любят себе диагнозы ставить. Соответственно, бизнес не может это игнорировать, когда у нас на рынке труда дефицит кандидатов. Были случаи, когда сотрудник задумывался о смене работодателя и узнавал в новой компании, будет ли ему предоставлен сервис психологической поддержки. Бизнес начинает все больше включать психологическую поддержку как в рамках программ ДМС, так и отдельно закупать у провайдеров. Если раньше мы рассчитывали стоимость абонентской платы, исходя из того, что 10% сотрудников обратится и получат в среднем пять консультаций, то сейчас эти показатели растут в полтора раза».

Чем меньше сотрудников, тем выше вероятность, что они пойдут к психологу, раз уж работодатель платит. Но бизнес тоже считает деньги. И от безлимитных сессий компании переходят в среднем на десять консультаций в год. В рамках ДМС такая программа обходится бизнесу в 2,5 тыс. руб. на человека, делятся собеседники “Ъ FM”. Отдельная статья расходов — психологическая помощь топам, продолжает совладелец страхового брокера Mains Павел Озеров: «Все переживали за массовый персонал. А в последний год тенденция сводится к тому, что топ-менеджеры сильно нуждаются в психологической поддержке в связи с тем, что испытывают регулярный стресс, нагрузка на управленцев возрастает.

Для топов предлагаются более комплексные программы: помимо работы психолога, еще и сессии с энерготерапевтом, помощь через физические нагрузки.

Это можно упаковать в страховую программу, но пока такой активной волны и востребованности я не вижу. Такие опции отдельно покупаются, как правило. Я бы назвал это скорее программами борьбы со стрессом. Где-то это может быть профилактика, где-то уже реальная борьба со стрессом и выгоранием топ-менеджмента».

Такие запросы приходят из банковской сферы, ритейла и фармы. В среднем управленцам компенсируют 15-20 консультаций, делятся источники “Ъ FM”. Средний чек за сессию в Москве — 10 тыс. руб., у топовых психологов — от 50 тыс. руб. за час. Больше всего обращений демонстрирует IT-сектор, подчеркивает основатель клиники Mental Health Center Амина Назаралиева: «Запросы, как правило, связаны с выгоранием, мотивацией, отношениями.

Что касается зумеров, с ними бизнес начнет рвать на себе волосы, искать любые способы, чтобы мотивировать. Есть великолепные молодые люди, которые делают невероятные вещи и все, что связано сейчас с ИИ. И ради них IT-компании, мне кажется, будут готовы вывернуться наизнанку, чтобы создать классные условия работы. Мы сейчас уже видим от корпоративных клиентов запрос о том, что руководство, которому 40+, не понимает, как выстраивать отношения с новыми сотрудниками, которым 20+, у них очень высокие зарплатные ожидания, при этом очень мало навыков. В частности, мы учим топов коммуницировать нетоксично, чтобы с командой были доброжелательные отношения».

Но в стрессе, оказывается, не только зумеры, хотя их уже 40%, выяснили аналитики Deloitte. Тревогу испытывают еще и 34% миллениалов. И больше половины респондентов называют именно работу главным источником стресса. Так что без психологов бизнесу, видимо, уже не справиться.

Аэлита Курмукова