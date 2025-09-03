В Ставропольском крае за сутки произошел 91 пожар

На Ставрополье за прошедшие сутки, 2 сентября, произошел 91 пожар. Об этом сообщает краевое управление МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Так, 86 возгораний произошли на открытой территории, один пожар произошел на транспорте, еще четыре — в зданиях и сооружениях. Так, в селе Канглы на улице Абдужалилова и улице Железнодорожной горели жилой дом на 70 кв. м. и хозяйственная постройка на 12 кв. м. и сухая трава на площади в тысячу «квадратов». В тушении принимали участие 11 огнеборцев и две единицы техники.

В станице Темнолесской на улице Чапаева огонь повредил три хозяйственные постройки на общей площади в 200 кв. м., тюки сена на 300 кв. м. и 20 га сухой травы. К ликвидации привлекли 14 специалистов и пять единиц техники.

В Ставропольском крае произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах происшествий не зарегистрировали.

Константин Соловьев