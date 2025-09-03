В Оренбуржье несовершеннолетний водитель питбайка сбил подростка

В Орске сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

По данным ведомства, в 20:25 (MSK+2) напротив пр. Ленина, 2 14-летний водитель питбайка двигался по ул. Краматорской. При повороте направо он наехал на 15-летнего пешехода. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения питбайка.

Пострадавшую госпитализировали с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом височной и теменной кости справа, ушиб головного мозга. Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан сотрудниками полиции. У него нет водительского удостоверения. На момент ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 12.27 часть 2, 12.24 КоАП РФ.

Руфия Кутляева