Пензенские работодатели нуждаются в более чем 11 тыс. сотрудников

В Пензенской области у предприятий имеется потребность в более чем 11 тыс. сотрудников. На это указывают данные Росстата.

По итогам июля этого года предприятиям региона требовалось 11,7 тыс. специалистов. Месяцем ранее речь шла о 10,9 тыс. человек, в июле прошлого года показатель составил 10,38 тыс.

По данным службы занятости Пензенской области, в регионе наблюдается рост средних зарплат в торговле и сельском хозяйстве. Предприятия особенно нуждаются в токарях, фрезеровщиках, водителях и дорожных рабочих.

Павел Фролов