Компании из Прикамья представят свою продукцию на выставке «Сделано в России»

В Москве в Национальном центре «Россия» открылась масштабная выставка «Сделано в России», организованная Российским экспортным центром (РЭЦ, группа «ВЭБ.РФ»). Экспозиция демонстрирует достижения российских компаний в различных сферах: от высоких технологий до креативных индустрий — и служит платформой для продвижения национального бренда на международных рынках. Участие в выставке принимают компании из Пермского края — «Bigo.land», «ППМТС Пермснабсбыт» и «Промобот».

Центр поддержки экспорта Пермского края помог компаниям подготовиться к участию в выставке, собирая заявки и направляя на согласование РЭЦ. Отобранные для участия три компании получили поддержку ЦПЭ в оформлении сертификата «Сделано в России». Это позволило предприятиям представить свою продукцию на мероприятии.

Ключевым событием выставки станет Международный экспортный форум «Сделано в России». На нем компании смогут представить свои продукты, установить прямые контакты с зарубежными партнерами, обсудить актуальные вопросы международной торговли и получить практические рекомендации по осваиванию новых рынков сбыта. В рамках форума пройдет церемония награждения победителей Всероссийской премии «Экспортер года – 2024». Напомним, ранее компании из Пермского края завоевали рекордное количество наград на окружном этапе всероссийской премии «Экспортер года – 2024», заняв призовые места в десяти из двадцати номинаций.

«Форум и выставка “Сделано в России” — это уникальная платформа для российских компаний, где они могут продемонстрировать свои инновации, наладить контакты и получить поддержку в выходе на международные рынки. Особенно рады видеть участие пермских компаний, которые вносят значительный вклад в развитие несырьевого экспорта региона»,— отметила руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерина Филимонова.

Выставка и форум «Сделано в России» ежегодно собирают тысячи участников более чем из 80 стран мира. В 2024 году экспозицию представили 75 компаний, а форум посетили около 6 тыс. участников.