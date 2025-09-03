Волковский театр представит премьеру спектакля «Затейник»

Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова 29 ноября на основной сцене представит спектакль «Затейник» по пьесе советского драматурга Виктора Розова. Об этом сообщили в театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Работа над постановкой уже началась: накануне прошел технический совет, в ходе которого была сформирована стратегия подготовки к премьере. Режиссером стал Владимир Скворцов.

Действие пьесы происходит в начале 60-х годов. Влюбленные друг в друга герои были поставлены перед выбором и приняли судьбоносное решение, которое развело их по разные стороны жизни. После этого события их судьба сложилась печально, но им предоставляется возможность все изменить. В спектакле исследуется природа последствий когда-то принятого неправильного решения. Жанр постановки — драма с элементами комедии.

Также в 276-м сезоне театр представит такие премьеры, как «День рождения хорошего человека», «Под звон бокалов 2», «Мальва» по рассказу Максима Горького, «Буря» по пьесе Уильяма Шекспира.

Алла Чижова