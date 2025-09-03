Факторинговый портфель в Сибири вырос на 72% в первом полугодии 2025 года

В Сибирском федеральном округе (СФО) факторинговый портфель на 1 июля 2025 года составил 231 млрд рублей, что на 72% больше чем годом ранее, говорится в исследовании Ассоциации факторинговых компаний. Количество активных клиентов достигло 786 компаний (+10%), в том числе субъектов МСП — 569 организаций.

Лидером по размеру факторингового портфеля в СФО стала Омская область с показателем 129,7 млрд руб. В топ-5 в округе также вошли Томская (57,2 млрд руб.), Новосибирская (16,9 млрд руб.), Кемеровская (8,4 млрд руб.) и Иркутская (8 млрд руб.) области.

С января по июнь 2025 года факторингом в Новосибирской области воспользовались 236 клиентов, в Красноярском крае — 143, в Алтайском крае — 99, в Иркутской области — 96, Омской и Кемеровской областях — по 74.

Михаил Кичанов