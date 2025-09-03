Тихоокеанская железная дорога может выйти перевозку 30 млн т угля в 2026 году

Угледобывающая компания «Эльга» рассчитывает достичь плановой мощности перевозок угля по Тихоокеанской железной дороге (ТЖД) — 30 млн т в год — к 2026 году. Об этом пресс-служба компании сообщила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Согласно данным представителей компании, сейчас по ТЖД ежедневно проходит до двух тысяч вагонов. Как рассказали в «Эльга», в 2025 году эксплуатация магистрали проводится в тестовом режиме: «проводится обкатка систем, анализируются эксплуатационные нюансы, определяются зоны для дальнейшего совершенствования» (цитата по ТАСС).

Ведутся проектные работы по строительству второй линии ТЖД, по их окончании будет определен объем новых вложений в объект. О начале работ над второй линией «Эльга» сообщила в апреле 2025 года. По расчетам компании, этот проект должен увеличить провозную способность магистрали до 50 млн т в год.

ТЖД была запущена в конце 2024 года. Магистраль построена целиком на частные средства владельцев, она связывает Эльгинское месторождение в Якутии с экспортным терминалом на побережье Охотского моря. Железная дорога длиной свыше 500 км была построена менее чем за три года. Объем инвестиций в проект оценивается в 146,6 млрд руб.

«Эльга» — производитель коксующегося угля премиального качества. Как сообщили ТАСС в компании на ВЭФ, за первое полугодии 2025 года, ею добыто 18 млн т угля. Эльгинское угольное месторождение, принадлежащее «Эльге», содержит свыше 2,2 млрд т коксующегося угля.

