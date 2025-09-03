В Новосибирске суд не снял с выборов кандидата в депутаты горсовета от КПРФ

Суд Советского района Новосибирска отказал в удовлетворении иска кандидату в депутаты горсовета Михаилу Большову о снятии с выборов одного из его конкурентов в одномандатном округе №45 — Ерлана Байжанова. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в суде.

В иске указывалось, что ответчик на одном из мероприятий исполнял популярную песню без согласия правообладателя. По мнению истца, это является нарушением авторских прав. Ответчиком выступала окружная избирательная комиссия. Заседание суда состоялось 3 сентября.

Ерлан Байжанов — действующий депутат от этого округа. В качестве кандидата его выдвинула КПРФ. Господин Большов является самовыдвиженцем. Округ №45 находится на территории новосибирского Академгородка.

Валерий Лавский