Экс-заместителя главы сельсовета из Башкирии обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Уфимского района направила в Уфимский районный суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Зубовского сельсовета и двух местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве и растрате, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, экс-чиновник фиктивно трудоустроила свою знакомую на должность уборщицы, что позволило незаконно выплатить ей более 500 тыс. руб. Для этого в табели учета рабочего времени вносили ложные сведения.

Также обвиняемая получила свыше 120 тыс. руб. в рамках муниципального контракта на демонтаж ледовых городков. Работы, предусмотренные контрактом, предприниматель не выполнял.

Обвиняемые не признали свою вину.

Олег Вахитов