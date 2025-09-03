Делегация Татарстана примет участие в Восточном экономическом форуме

Делегация Татарстана во главе с заместителем премьер-министра — министром экономики республики Мидхатом Шагиахметовым примет участие в X Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом сообщили пресс-служба раиса республики.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Делегация Татарстана примет участие в ВЭФ-2025

Форум пройдет с 3 по 6 сентября. В состав делегации вошли представители Минэкономики республики, Агентства инвестиционного развития республики, Всемирного конгресса татар и руководство технопарка «Идея».

В рамках форума делегация примет участие в заседании комиссии Госсовета России по направлению «Инвестиции», а также в мероприятиях по развитию малого и среднего предпринимательства. Запланированы встречи с компаниями по реализации проектов в Татарстане и с представителями стран исламского мира по вопросам исламского финансирования.

Также отмечается, что технопарк «Идея» подпишет соглашение о сотрудничестве с Дальневосточным федеральным университетом. Стороны обсудят совместные проекты в сфере инноваций и высоких технологий.

Ранее СМИ сообщали, что власти Татарстана решили не участвовать в ВЭФ-2025, сосредоточившись на собственных форумах.

Анар Зейналов