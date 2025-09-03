В Астрахани полицейского наказали колонией за покушение на мошенничество

Суд вынес приговор в отношении бывшего замначальника отдела полиции № 3 УМВД России по г. Астрахани по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснилось в суде, фигурант знал, что в отношении жителя Астрахани расследуется уголовное дело по факту незаконного оборота сильнодействующих веществ. Он заверил его отца, что у него есть надежные связи, и предложил дать ему 1,8 млн руб., обещая за эти деньги решить вопрос о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. Однако у фигуранта не было возможности выполнить обещанное.

Полицейского задержали при взаимодействии региональных СК и УФСБ, когда он получал 1,5 млн руб. По решению Ленинского районного суда Астрахани он получил два года исправительной колонии общего режима.

Павел Фролов