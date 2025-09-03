Прокуратура оспорила право частной собственности на береговую полосу возле набережной Перми

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения при содержании береговой полосы Воткинского водохранилища в Ленинском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в прокуратуру пожаловались местные жители, которые в один из дней не смогли попасть на часть территории городской набережной. По результатам надзорных мероприятий прокурором суд направлено исковое заявление об оспаривании права частной собственности на часть земельного участка, расположенного рядом с городским пляжем.

Ленинский суд Перми требования прокуратуры удовлетворил, возложив обязанность на собственника земельного участка обеспечить свободный доступ к береговой полосе Камы путем демонтажа бетонного ограждения.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле природоохранной прокуратуры.