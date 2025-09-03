Условный срок получила красноярка за расстрел машины, облившую ее водой из лужи

К полутора годам условно суд приговорил жительницу Красноярска, которая обстреляла автомобиль, окативший ее водой из лужи. Сибирячка обвинялась в хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества (ст. 213 УК РФ и ст. 167 УК РФ), сообщил Telegram-канал регионального главка МВД России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент, в обстоятельствах которого разбирался суд, произошел год назад. По информации полиции, обвиняемая ехала в машине со своим знакомым по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». Их обогнал другой автомобиль. Проехав по луже, он обрызгал водой женщину, которая находилась на переднем пассажирском сиденье с открытым окном. Это ее разозлило.

Обвиняемая достала пневматический пистолет и выстрелила в автомобиль обидчика несколько раз. Потерпевший сообщил о случившемся в полицию. Ущерб он оценил в 100 тыс. руб. Большую часть из них хулиганка возместила.

Илья Николаев