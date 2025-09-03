Захарова назвала нейтральный статус гарантией безопасности для Украины

Гарантией безопасности для Украины могло бы стать ее возвращение к нейтральному статусу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус — это и есть права Украины, украинского народа, которые и обеспечивали гарантии безопасности»,— сказала госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»). Это заявление, согласно информагентству, дипломат сделала в интервью Russia Today на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее Мария Захарова сообщила, что ведется процесс согласования даты и места проведения следующего раунда переговоров между Россией и США. По ее словам, российская сторона отмечает «взаимный характер заинтересованности» в продолжении диалога.

Десятый ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.