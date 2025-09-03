Хоккеисты «Сибири» и «Авангарда» провели последние предсезонные матчи

Сибирские клубы Континентальной хоккейной лиги завершили серии товарищеских матчей перед началом сезона 2025/2026. Последние из них новосибирская «Сибирь» и омский «Авангард» провели 2 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Сибирь» играла во вторник в Астане с местным «Барысом» и вновь уступила казахстанскому клубу. На этот раз со счетом 2:3. У гостей забили Алексей Яковлев и Иван Климович.

«Авангард», в свою очередь, в гостевом матче без зрителей одолел санкт-петербургский СКА 5:3. У омичей отличились Василий Пономарев, Эндрю Потуральски, Иван Игумнов, Наиль Якупов и Артем Блажиевский.

Регулярный чемпионат стартует 5 сентября. «Сибирь» первую игру проведет в Новосибирске 7 сентября против хабаровского «Амура». На следующий день «Авангард» будет принимать в Омске казанский «Ак Барс».

Валерий Лавский